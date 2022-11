Calcio, Promozione. Il Legino chiude la crisi, basta il gol di Delnero per espugnare Alassio

BAIA ALASSIO - LEGINO 0-1 (25' Delnero)

45' saranno quattro i minuti di recupero

45' punizione per Combi, la battuta è quasi una conclusione oltre la traversa di Pastorino

38' nella Baia Alassio è entrato Primoceri per Bertozzi

36' Sadiku per Donna, ultimo cambio Legino

34' le squadre si stanno allungando, ogni esito ora è possibile

32' Piu per Macagno, prosegue la serie di cambi per il Legino

29' tiro - cross di Cavassa, è attento Pastorino

27' Mollo chiude di mestiere su Galassi, anche in queste cose si percepisce la differenza di fisicità tra i due team

25' affonda Macagno, il suo assist attraversa tutta l'area piccola, Diarra è però in ritardo

24' Pescio - Diarrà, risponde Tobia, è pronto anche Uruci al posto di Dorno

23' sta raccontando poco la partita in questa fase, Legino in gestione, è la Baia che deve provare ad alzare i ritmi

21' ancora una sostituzione per la Baia, Sgro in campo per Simone Tornago

15' Vezzolla - Mollo, primo cambio Legino

13' occasione clamorosa sprecata da Latini. Il centrale ha tempo e spazio per colpire di testa da solo a pochi passi da Pampararo. La battuta è debole e centrale, praticamente innocua per il portiere giallonero

4' Odasso rileva Abate, primo cambio Baia

3' Macagno parte dalla corsia di sinistra per calciare sul palo lungo, Pampararo blocca in due tempi

1' rivisto al video l'episodio del raddoppio annullato al Legino, la chiamata di Amadei era corretta, impeccabile nell'occasione il primo assistente.

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, meritato vantaggio per gli ospiti

36' annullato il raddoppio a Pescio sul tocco di Macagno, il primo assistente Amadei annulla. L'unica dinamica possibile è relativa alla possibile posizione del giocatore oltre la linea della palla al momento dell'assist

29' Kertalli va di mancino dal limite dell'area, defilato sulla propria fascia di competenza, sfera di un palmo sopra la traversa di Pampararo

25' LEGINO IN VANTAGGIO! IL COLPO DI TESTA DI DELNERO BATTE PAMPARARO! VANTAGGIO MERITATO PER I VERDEBLU

23' proteste vibranti del Legino, Viviani lascia correre su un tocco di mano in area

17' Latini con sufficienza rischia il patatrac, Bella innesca il contropiede che però non trova sbocchi

13' Difesa altissima per il Legino e costante pressione sul portatore di palla, una pressione che la Baia sta patendo in questo avvio

11' Macagno a terra in area, timide proteste verdeblu, Viviani lascia correre

6' Tanto Legino in questo avvio, la Baia non è praticamente riuscita ancora a gestire un possesso

2' parte con il piede sull'acceleratore il Legino. Pescio scalda subito i guantoni di Pampararo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BAIA ALASSIO: Pampararo, Rossi, Diaconu, Bertozzi, Combi, Griffini, Galassi, Abate, Bella S., Cavassa, Tornago S..

A disposizione: Tornago M., Primoceri, Bianco, Odasso, Bane, Sgrò, Negroni, Barisone.

Allenatore: Bella - Testini

LEGINO: Pastorino, Crocilia, Kertalli, Vezzolla, Zanette, Latini, Donna, Dorno, Macagno, Delnero, Pescio.

A disposizione: Valenti, Mollo, Garzoglio, Sadiku, Piu, Diarra, Uruci, Tobia A..

Allenatore: Tobia

Arbitro: Viviani di Genova

Assistenti: Amadei di Genova e Mel di Albenga