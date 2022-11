Il dramma della morte di Leonardo Franza ha sconvolto l'intero mondo calcistico regionale.

La partecipazione per la sua tragica scomparsa non è passata indifferente tra le società del nostro comprensorio, motivo per cui il Plodio ha accettato senza riserve di rinviare la partita odierna con l'Atletico Argentina.

La società armese ha chiesto di poter presenziare alle esequie del giocatore e il club valbormidese ha accolto incondizionatamente la richiesta.