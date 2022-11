Calcio, Savona. Cittadino smonta la contestazione: "I tifosi si rassegnino, vado avanti per la mia strada. Presto i contatti con l'Albissole per la gestione comune del Faraggiana"

C'era un tempo in cui l'Albissola, fresco di promozione in Serie C, puntava a gestire in tandem il Bacigalupo con il Savona per avere un campo a norma per il calcio professionistico.

Ora i piani si sono ribaltati, come conferma il presidente Massimo Cittadino, alla disperata ricerca di una soluzione per poter dare una minima stabilità strutturale alla squadra di Frumento:

"Da ieri ho avviato la procedura per dare il via ai contatti con la società ceramista, alla quale proporrò una partnership nella manifestazione di interesse del Faraggiana. E' chiaro che nel caso - spiega Cittadino - verrebbe stilato un protocollo d'intesa che ci permetterebbe di "togliere il disturbo" non appena ci fosse una sistemazione idonea, senza alcun tipo di aggravio per l'Albissole".

Ma è sullo striscione di contestazione degli ultras che si concentra l'analisi del presidente.

"I tifosi si rassegnino, abbiamo i piani chiari per lo sviluppo della società e andiamo avanti per la nostra strada.

Con il Bacigalupo ridotto a un museo e una squadra che sta veleggiando su buoni livelli e sono convinto che, con i dovuti rinforzi, possa auspicabilmente vincere il campionato, vorrei chiedere ai contestatori quali soluzioni alternative possano essere intraprese in questo momento.

Cosa si può fare di diverso ora? Non abbiamo riscontrato sostegno da parte dell'amministrazione comunale e guardarsi intorno, puntando anche ad altre comuni, è necessario per poter sviluppare una minima progettualità.

Infine ci tengo a ringraziare quella parte della tifoseria che, con i loro messaggi e le loro telefonate, mi comunica il loro sostegno. Fortunatamente c'è qualcuno consapevole delle difficoltà che stiamo affrontando e, intendo ribadirlo, senza il nostro intervento oggi non ci sarebbe nessun Savona in campo".