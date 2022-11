Che il Savona viaggi avanti compatto all'interno dello spogliatoio è ormai aspetto risaputo, Stefano Pondaco ha però voluto sottolineare un dettaglio non scontato subito dopo il successo contro la Priamar: anche gli elementi più giovani stanno dando un proprio contributo fattivo alla stagione degli Striscioni, bruciando rapidamente le tappe.

Il centrocampista ex Alassio FC ha speso in particolare parole per Michele Cavallaro, compagno di reparto e fresco convocato in Rappresentativa Ligure: