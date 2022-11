Calcio Serie D. Reti bianche tra Bra e Vado (rileggi la webcronaca)

BRA-VADO 0-0

90'+4 l'arbitro fischia la fine dell'incontro

90'+3 ammonito Cenci

90' 4 minuti di recupero

89' ultimo avvicendamento in casa Vado: Cenci per D'Iglio

87' cambio Vado: out Capra, in campo Djwomo

84' ammoniti Menabò e Ropolo per reciproche scorrettezze

83' doppio cambio di Didu: Casazza e Di Renzo per Spanu e Capano

80' Menabò su punizione dalla lunga distanza, pallone alto sulla traversa

70' venti minuti alla fine con i giallorossi che cercano la via della rete con maggiore convinzione

66' Didu risponde con Bane al posto di Codutti

65' primo cambio della partita: Menabò rileva Pavesi

56' grande occasione per i padroni di casa. Gerbino mette in mezzo, la palla arriva a Bongiovanni la cui conclusione viene respinta dalla difesa ligure

46' via alla ripresa, nessun cambio da parte dei due allenatori

45+'1 fine primo tempo

45' un minuto di recupero

43' ammonito Pavesi

41' Bongiovanni per Derrick che si coordina e va al tiro, bloccato a terra da Ascioti

30' sfida equilibrata all'Attilio Bravi. Le due squadre si difendono con ordine lasciando poco spazio agli attaccanti avversari

25' gioco fermo per consentire i soccorsi a Pautassi, rimasto a terra dopo uno scontro di gioco

23' Bra insidioso con Tuzza che calcia una velenosa punizione da 30 metri, salvata in due tempi da Ascioti. I giallorossi chiedono l'assegnazione del gol perchè la palla avrebbe oltrepassato la linea di porta ma il direttore di gara lascia correre

19' Ghigliotti (fallo su Derrick) è il primo ammonito dell'incontro

14' ci prova il Vado. Spanu per Di Renzo che non riesce a correggere in rete, di testa, da posizione invitante

1' fischio d'inizio (14,31)

All'Attilio Bravi si gioca Bra-Vado, 13^giornata del girone A di Serie D.

Bra (3-4-1-2): Ujkaj, Quitadamo, Tos, Marchetti; Bongiovanni, Daqoune, Gerbino, Pautassi; Tuzza; Pavesi, Derrick. A disp: Favaro, Mirisola, Dall'Olio, Menabò, Di Benedetto, Capellupo, Job, Olivero, Cassata

Vado (4-3-3): Ascioti, Ghjigliotti, De Bode, Ropolo, Codutti; Spanu, D'Iglio, Castelletto; Lo Bosco, Di Renzo, Capra. A disp: Cirillo, Tinti, Manno, Djwomo, Cenci, Casazza, Capano, Bane, Lagorio