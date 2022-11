Atletica. Campionati Provinciali Giovanili: Bianca Ferrua, Achille Borea e Simone Zuffo in evidenza

Ultima manifestazione della lunga stagione estiva dell’atletica in quel di Boissano per l’organizzazione del Comitato Provinciale Fidal Savona (guidato dal Presidente Marco Fregonese e dal Fiduciario Tecnico Federico Giotti), supportata da Atletica Arcobaleno Savona e Run Finale.

Le condizioni meteo favorevoli hanno contribuito a favorire una partecipazione nutrita, con la possibilità di vedere all’opera molti giovani atleti delle Società che operano nella provincia di Savona.

Numerosissimi gli esordienti impegnati sia su gare di velocità, salto in lungo e lancio del vortez che in percorsi a staffetta.

Tra i ragazzi una ulteriore conferma delle qualità del varazzino Andrea Biale, impostosi sia sui 60 (in 8.12) che nel vortex (miglior misura di 50,30).

Tra le cadette brilla la stella di Bianca Ferrua (portacolori dell’Atletica Albenga Runners) che si impone in una bella gara di salto in lungo con la misura di 4.87 (bene anche la seconda, Irene Oggiano, Atletica Varazze, con 4.62 e la terza, Luisa Nolasco, Atletica Cairo, con 4.60).

Buoni riscontri tra i Cadetti:

Nel salto in alto Achille Borea (Atletica Ceriale) si impone con 1.61, stessa misura del varazzino Simone Zuffo, classificatosi in 2° posizione.

Nel lungo si registra l’affermazione di Giocchino La Franca (Cus Savona) con un balzo a 4.92, mentre nel peso la vittoria va a Luca Radici (Atletica Ceriale) con m. 11.80.

Appassionante finale di gara sui 1000 metri: la spunta in extremis Lorenzo Gallo (Atletica Run Finale) con 3.13.92, su Boris Ianniello (Atletica Ceriale) 3.13.29.

Ultima gara di giornata riservata al settore assoluto, i 5.000 metri.

Doppietta per i runners della Cambiaso & Risso, con affermazione di Alessandro Arnaudo in 16.09.55 e Valerio Brignone ancora in buona forma che va a chiudere in 16.18.63.

Vittoria per Celestina Malugani (Atletica Vallecrosia) in campo femminile con il tempo di 18.51.07.

Appuntamento per tutti alla prossima stagione, con un ulteriore ringraziamento ai volontari del Boissano Team e della PA Croce di Marta, ai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell’impianto sportivo di Via Marici ed alla Fondazione Agostino De Mari che ha supportato le manifestazioni proposte nel corso dell’anno.