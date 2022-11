Basket, Serie C Silver. La Pallacanestro Vado sfiora il colpo contro Sestri

PALLACANESTRO VADO – PALLACANESTRO SESTRI 48-52

(12-18; 21-28; 37-42)

VADO: Bertolotti 5; Salomone; Micalizzi; Migone 1; Scarsi 7; Tridondani L. 2; Rebasti 11; Tridondani D. (cap.) n.e.; Squeri 5; Giannone 5; Vujic 7; Fantino 5. All. Saltarelli, Ass. La Rocca e Roganovic.

SESTRI: Pittaluga 1; Cavallaro 23; Zerbino n.e.; Muzzi (cap.) 5; Fazio 2; De Paoli 4; Pintus 12; Gallo 5; Barnini; Khelifi; Capittini n.e.; Grosso n.e. All. Guida, Ass. Calvia e Milo.

Arbitri: Falletta e Altamura.





Terza sconfitta consecutiva per la Serie C di Vado che contro la capolista ed imbattuta Sestri ha sfiorato il colpaccio con una buona prestazione.

Inizio di partita equilibrato, con le difese che hanno la meglio sugli attacchi. Solo sul finire del quarto gli ospiti con un paio di buone giocate trovano il primo allungo.

Nel secondo periodo i sestresi iniziano a mostrare la loro esperienza, infatti riescono a conquistare valanghe di tiri liberi; i vadesi però non demordono e guidati da Giannone vanno alla pausa lunga sotto di 7.

Al rientro in campo, per i biancorossi, il lietmotiv rimane lo stesso: Cavallaro sugli scudi per Sestri, Vado con due triple di Rebasti e Scarsi riesce a riavicinarsi nel punteggio.

L'ultimo quarto si gioca sul filo dell'equilibrio, i Pappagalli riescono ad aumentare i giri in difesa e con due triple di Vujic si portano avanti di 2. A questo punto, però, emerge la differenza di esperienza tra le due compagini: per diversi minuti i padroni di casa non trovano il fondo della retina, mentre i Seagulls continuano a banchettare dalla linea della carità e portano a casa il match.