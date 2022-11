Calcio, Promozione. Celle Varazze, Severi regala un punto d'oro contro la Carcarese: "Ho sfruttato l'occasione su punizione, stiamo migliorando"

Il Celle Varazze conquista un punto importante contro la Carcarese, grazie alla rete del difensore Edoardo Severi, un risultato che lascia i neroazzurri in piena zona playoff, a quota 16 punti.

Ad analizzare la divisione di posta nel match dell'"Olmo-Ferro" è proprio l'autore della rete neroazzurra:

"Questa prima parte di stagione nel complesso la valuto in maniera positiva, siamo partiti come una squadra e società completamente nuova e lavorando e allenandoci abbiamo fatto bene in quasi tutte le uscite. Punizioni ne calcio fin da quando sono bambino quindi sono stato bravo a segnare ma altrettanto bravi i miei compagni a portare gli avversari a fare fallo in quella zona di campo.

Abbiamo trovato una buona compattezza difensiva a differenza delle partite iniziali, quello che ci manca in generale è forse un po’ di incisività, per il resto stiamo facendo bene tutti, squadra e staff".