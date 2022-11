Volley, Serie C. Il VBC Savona passa anche in casa del Finale, Coco: "Siamo in crescita, questa è la strada giusta"

Secondo successo consecutivo per il VBC Savona, dopo la vittoria tra le mura amiche contro il Sant’Antonio, arriva l’immediato bis sul campo del Finale. Una squadra propositiva e grintosa quella di coach Lemmi, che ha dimostrato il grande lavoro fatto in questi mesi. A confermalo è anche il libero Lucio Coco, tra i più brillanti in questo avvio, che ha così commentato:

“Abbiamo avuto un inizio che definirei “un inciampo”, a Sanremo il palleggiatore era appena rientrato ad un infortunio e ci è mancata la grinta agonistica che ci ha contraddistinto nelle ultime due sfide. Dobbiamo ancora migliorare, specialmente nel riuscire ad uscire dai momenti di forte pressione durante la partita, è un fattore in cui ci stiamo allenando. La squadra ha molte nuove figure di valore e per questo ci stiamo allenando per trovare la giusta sintonia di gioco”.

Due vittorie da incorniciare: “Ci siamo riscattati con la seconda e terza giornata prontando a casa due 3-0, di questo sono molto contento perché vuol dire che nonostante gli ostacoli che incontriamo i miglioramenti si iniziano a vedere. Voglio fare i complimenti a tutti i miei compagni, perché hanno fatto due prestazioni ottime”.

Prossimo impegno nuovamente nel palazzetto di casa davanti al pubblico biancorosso: “Domenica ospiteremo l’Alassio, una squadra neo promessa in serie C che non conosciamo. I coach ci stanno preparando al meglio, il percorso è ancora lungo, ma sono certo che lavorando in questo modo potremmo toglierci delle belle soddisfazioni”.