Volley, Under 16. E' un doppio successo quello conquistato dall'Albenga di coach Di Vicino

E’ un doppio successo quello conquistato dall’U16 di coach Di Vicino nell’ultimo weekend, le giovani biancoblù hanno dapprima superato con un netto 3 a 0 il Finalmaremola Bianca nella giornata di sabato, per poi confermarsi, con gli innesti come da copione, in Prima Divisione il giorno seguente battendo in trasferta il Bordivolley 3 a 1.

Per la formazione blu dell’U16 si tratta del secondo successo in altrettante gare di campionato, mentre per la Prima Divisione si tratta dell’esordio stagionale nella competizione.