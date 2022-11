Boxe, "Bombardino" è tornato! Francesco Zambarino è campione regionale nella categoria 57 kg

"Ho fatto il mio ritorno sul ring, un rientro importante, dopo il periodo più di difficile della mia vita, e l'ho fatto con un match duro ed importante, visto, che si trattava della finale dei campionati regionali - ha sottolineato il talento classe '00 sul suo profilo Facebook - Ho vinto, ma per me non è stato importante il risultato quanto l'essere stato presente su quel ring, più presente che mai con in testa solo 2 cose divertirmi e dare il massimo, ultimamente andare a combattere era solo lo stress della vittoria o della sconfitta portandomi a dimenticare cosa di bello, di vero ed emozionante c'è in questo sport, e tutti questi sentimenti io ed il mio amico Herian li abbiamo espressi in ognuno dei nostri scontri, scontri che ci hanno portato a diventare due grandi amici, quindi un grazie va anche a lui che mi ha costretto a tirare fuori ogni briciola del mio carattere per vincere".