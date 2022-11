Savona: il porto di Savona Vado in una mostra fotografica

Sabato 12 Novembre 2022 Γ¨ stata inaugurata la mostra 𝑰𝒍 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒐 π’ π’Š 𝑺𝑨𝑽𝑢𝑡𝑨 𝑽𝑨𝑫𝑢 π’Šπ’†π’“π’Š 𝒆 π’π’ˆπ’ˆπ’Š 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒕𝒐 𝒠𝒆𝒍𝒍𝒂 π‘ͺπ’π’Žπ’‘π’‚π’ˆπ’π’Šπ’‚ π‘·π’Šπ’‘π’‘π’ π‘Ήπ’†π’ƒπ’‚π’ˆπ’π’Šπ’‚π’•π’Š e presentato in prima nazionale il libro dall’omonimo titolo presso il Cral Pippo Rebagliati di Savona.

Grande successo di pubblico e partecipazione da parte delle istituzioni civili, militari, di polizia e portuali.

La mostra fotografica, permanente, illustra i lavoratori della Compagnia Pippo Rebagliati dagli inizi del β€˜900 a oggi, con foto attuali di Paolo Bolla/Culp e foto storiche del CRAL Pippo Rebagliati di Savona e archivio storico Bruno Chionetti.

Guarda l’intervista a Paolo Bolla:

Gli organizzatori della mostra, Rossella Barresi, Toni Spagone, Paolo Bolla autore delle foto, Marco Novara moderatore e Laura Graziano writer, invitano il pubblico a scoprire i segreti del Porto di Savona Vado, attraverso le foto, visitando la mostra per carpire quello che normalmente non si puΓ² vedere, in quanto riservato agli addetti ai lavori.





Il libro presentato, bilingue italiano/inglese, edito da Lisianthus Editore, Γ¨ un approfondimento che oltre a trattare il lavoro della Compagnia Pippo Rebagliati anche attraverso i racconti e le esperienze dirette dei soci, abbraccia tutti i componenti del Porto di Savona Vado che ogni giorno lavorano per rendere grande questa realtΓ . I testi puntuali ripercorrono la storia del porto nei secoli.