Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Cairese, serve una vittoria per rimanere in corsa, alle 19:00 la sfida alla Sestrese

Torna la Coppa Italia di Eccellenza con l'anomala confermazione a triangolari per il secondo turno, dovuta al numero di squadre (18) attualmente inserite nel girone unico regionale.

Torna in campo quindi anche la Cairese, chiamata a vincere contro la Sestrese, all'esordio nel gruppo A di semifinale, e sperare nella classifica avulsa per poter ancora competere per il primato.

La sconfitta con l'Imperia, attuale capolista, ha infatti ridotto le possibilità di accesso alla finale, ma non per questo (e per le caratteristiche tattiche) i valbormidesi lesineranno sforzi.

L'occasione sarà interessante, come annunciato anche da mister Alessi, per vedere tanti elementi giovani in campo, a testimonianza del buon lavoro portato avanti dalle leve giovanili gialloblu.

Il fischio d'inizio al Brin è fissato alle 19:00.

Nella stessa situazione dei gialloblu, dopo la sconfitta con il Busalla (3-0) è il Canaletto, pronto a ospitare la Lavagnese.

Il fischio d'inizio, in questo caso, è stato calendarizzato alle 18:45.

Il programma: