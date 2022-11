Calcio, Prima Categoria A. San Francesco Loano rullo compressore, Messina non sbaglia un colpo: "Questa stagione per me è una rampa importante"

Grande partenza nel campionato di Prima Categoria per la neopromossa San Francesco Loano che con i 19 punti conquistati fino ad oggi si installa a sole tre lunghezze dalla capolista Camporosso.

Domenica scorsa, nel sonoro 8-1 rifilato alla San Filippo Neri Yepp Albenga, tra i protagonisti ancora una volta Messina che si è confermato bomber di razza e in un magic moment:

"Mi aspettavo un inizio così - ha sottolineato - siamo un gruppo composto da giocatori importanti mischiato con giovani molto bravi. Il nostro segreto è guardarci in faccia e sapere senza dircelo per cosa sudiamo in settimana per arrivare a un solo grande obiettivo".

Messina punta al proprio obiettivo stagionale: "A livello personale ho preso quest'anno come rampa di lancio e ripartire. Il mio obiettivo è a puntare vincere la classifica marcatori".