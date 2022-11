Calcio, Serie D: il Sestri Levante non avrà il suo tecnico in panchina contro il Vado

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 13/11/2022

ALLENATORI

BARILARI ENRICO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

GJURA KLETO (PINEROLO)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara, accompagnata da frase blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANA ALEX (BORGOSESIA CALCIO)

BOCCADAMO STEFANO (CASTANESE)

GRIECO ANICET (CASTANESE)

SORRENTINO ALBERTO (CASTANESE)

AGAZZI ALESSANDRO (DERTHONA FBC 1908)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

FOSCHI MICHELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SANGIORGIO LORENZO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

TORDINI NICOLO (STRESA VERGANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSINI RICCARDO (CASALE A.S.D.)

MAZZOLA LUCA (CASTELLANZESE 1921)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)