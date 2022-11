Stadio Bacigalupo, l'assessore Rossello: "Nessun tentennamento, pubblicheremo manifestazione d'interesse, ad oggi nessuno interessato"

"Il Comune di Savona non ha nessun tentennamento sul Bacigalupo".

L'assessore allo sport Francesco Rossello risponde così agli attacchi dei consiglieri di minoranza Fabio Orsi e Scaramuzza il quale lo avevano punzecchiato per la situazione di stallo legata allo stadio Bacigalupo.

"Stiamo seguendo un percorso complicato, pieno di insidie, sicuramente in ritardo sui tempi previsti, ma coerente, che Orsi e Scaramuzza conoscono benissimo anche se ne danno una descrizione diversa da quella reale - precisa Rossello - Come ho già avuto modo di dire per far ripartire il Bacigalupo ci vuole un soggetto disposto a prenderselo nel rispetto delle procedure. Non è una richiesta stravagante, è quello che avviene con tutti gli altri impianti pubblici della città, tutti gestiti da società che hanno partecipato ad un bando, lo hanno vinto e, conseguentemente, hanno firmato un contratto".

"Il problema è che il Bacigalupo è in stato di avanzato degrado perché è chiuso da diversi anni, cosa che forse, in origine, poteva essere evitata. Per rendere agibile lo stadio occorrono diversi interventi per una spesa che con il bilancio 2022 il comune non poteva affrontare - continua - Quindi, per ripristinare il campo abbiamo utilizzato i soldi della fideiussione che erano disponibili da febbraio 2021 ma che la giunta precedente evidentemente ha scelto di non spendere, abbiamo previsto un canone a favore del gestore e gli abbiamo chiesto di investire sulle altre opere necessarie a fronte di un periodo di gestione un po’ più lungo e della possibilità di effettuare ulteriori investimenti".

"Ora, preso atto che, contrariamente alle dichiarazioni roboanti che leggiamo ogni giorno, in realtà non esiste nessun soggetto disponibile ad investire sul Bacigalupo (e oserei dire che questo sia un dato quasi scientifico e indiscutibile) e abbiamo deciso di effettuare noi gli interventi necessari - ha puntualizzato l'assessore allo sport - Certo, per farlo dobbiamo trovare le risorse e d’altronde, se le avessimo avute, avremmo agito da subito in modo diverso. Nelle prossime settimane pubblicheremo una manifestazione di interesse per verificare se ci siano soggetti intenzionati a gestire il campo e giustifichino impegno economico e intervento sull’impianto".