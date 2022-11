Volley. Festa grande del Celle Varazze per la super rimonta sull'Albenga

Sabato sera al palasport della Natta di Celle Ligure si è giocato lo scontro al vertice del girone A del campionato di serie C femminile, massima competizione regionale.

Il Celle Varazze Volley ospitava l'Albenga Volley, entrambe a punteggio pieno con 4 vittorie a testa. E la partita non ha per nulla deluso le attese.

Le ingaune allenate da Giordano Siccardi e Barbara Gioda sono partite coi motori al massimo, spingendo tanto al servizio e mettendo in grande difficoltà la padrone di casa nei primi due parziali, conclusi 17-25 e 18-25.

Nel terzo set la musica non è cambiata e, sul 23 a 15, tutto sembrava compromesso per le biancoblu. Ma quei due fatidici punti finali non sono arrivati. L'ingresso di Giulia Gandolfi al servizio e di Viola Saettone al palleggio hanno dato via ad una rimonta che ha dell'incredibile. Punto dopo punto il Celle Varazze ha pareggiato i conti, infine messo il muso avanti per chiudere 27 a 25.

Nel quarto set l'inerzia della partita è sembrata subito diversa. Muro e difesa della squadra di Enrico Lamballi e Marco Levratto hanno iniziato a lavorare bene. Trascinate dalle grandi prove di Maria Molinari di banda (top scorer con 20 punti) e di Lara Olivero al centro (12 punti di cui 5 muri) il Celle Varazze ha trascinato l'Albenga al tie break (25-23) e chiuso i conti sul 15 a 10.

Una rimonta che pesa come un macigno ma non vale la testa della classifica per il Celle Varazze, perché il CogoValle viaggia ancora senza sconfitte. E sabato prossimo saranno proprio loro a doversi presentare al Palasport della Natta di Celle Ligure per una nuova, entusiasmante sfida.