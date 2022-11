Calcio. Ospedaletti. Il 6-1 incassato dalla Praese non scompone Espinal: "Tanti baby in campo, per i ragazzi è stata una bella esperienza"

Gara a dir poco complicata questa sera per l’Ospedaletti di scena sul campo della Praese per la seconda gara delle semifinali di Coppa Italia. L’impegno infrasettimanale vede mister Espinal optare per un ampio turnover con tanti giovanissimi in campo e diversi elementi della Juniores convocati. Match subito in salita con Flachi che mette in rete dopo nemmeno un giro di orologio. Gli orange la recuperano al 5’ con Schillaci, ma alla lunga viene fuori la maggiore esperienza dei padroni di casa che dilagano fino al 6-1 finale con la tripletta di Tosi e le reti di Di Molfetta e Fedri.

“Una bella esperienza per i ragazzi, abbiamo fatto gol reggendo poi per un’oretta - commenta mister Espinal a fine partita - nel primo tempo abbiamo avuto anche un paio di occasioni per segnare. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato mettendo in campo quello che abbiamo provato”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Prette, 3 Alasia G., 4 Calvini, 5 Martini, 6 Gibba (17 Dito), 7 Ramella (14 Pavone), 8 Barbagallo (13 Caputo), 9 Manno (16 Affane), 10 Schillaci, 11 Saih (15 Lombardi)

Allenatore: José Espinal



Praese: 1 Gastaldo, 2 Parodi, 3 D’Amoia, 4 Ymeri, 5 Rusca, 6 Albertoni, 7 Flachi, 8 Cristofaro, 9 Bruzzone, 10 Di Molfetta, 11 Tosi

A disposizione: 12 Scatolini, 13 Urso, 14 Amedeo, 15 Andreoni, 16 Gaggero, 17 Cosmi, 18 Fedri, 19 Curabba, 20 Morando

Allenatore: Fabio Carletti



Arbitro: Sig. Simone Dinapoli (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Luigi Arado (Genova); 2° Sig. Matthias Crisafulli (Imperia)

Marcatori: 1’ Flachi, 5’ Schillaci, 26’ 52’ e 60’ Tosi, 29’ Di Molfetta, 76’ Fedri