Giudice Sportivo, Eccellenza: cinque giocatori stoppati per un turno, sette entrano in diffida

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/12/2022

RUFOLO LUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

ALLENATORI

SQUALIFICA GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

1 gara

AMMONIZIONE (III INFR)

BUCCELLATO STEFANO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

TUCCIO SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

METALLA ELVIS (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)

CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

VERDIANI ENRICO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GASCO GIACOMO (FINALE)

ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)

JEBBAR MOUNIR (IMPERIA CALCIO SRL)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BIANCHINO PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

SCARF MICHAEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

UGOLINI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

BAZZURRO RICCARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CRISTALDI VALERIO (FINALE)

GNECCHI GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PETRACCA LEPERA FRANCO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TONELLI NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

POLISENA ANTONIO (IMPERIA CALCIO SRL)

AVELLINO GIACOMO (LAVAGNESE 1919)

PROFUMO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)

PADI THOMAS (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

SINA ERNALD (TAGGIA)

FONTANA FRANCESCO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

TRACANNA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

TUSSELLINO DANIEL (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

VENTURA DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)