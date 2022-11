Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: tre turni per Manago' e Prudente

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/11/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDO MARIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FIORI FABIO (MASONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAROSIO GIOVANNI (MASONE)

MINARDI IACOPO (MASONE)

PIZZORNO DANILO (MASONE)

CHIRIVINO IVAN (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (I INFR)

NARDUCCI TOMMASO (MASONE)

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO LEVANTE 1930)

SOFIA GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)

GARE DEL 13/11/2022

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/11/2022

SCHELOTTO CARLO (CITTA DI COGOLETO)

SERRA SIMONE (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

PICCARDO LUCIANO (MILLESIMO CALCIO)

PRINCIPATO MIRKO ANTONINO (VADESE CALCIO 2018)

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 1/12/2022

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

RATTALINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)

A seguito della fuoriuscita del pallone dalla linea laterale del terreno di gioco continuava la corsa allungandosi il pallone, nonostante il chiaro fischio del ddg per interrompere l'azione ed assegnare la rimessa laterale, e colpiva con un calcio a livello della caviglia un calciatore avversario che si trovava sulla traiettoria del pallone e che aveva calciato via il pallone poco prima di subire il calcio. Senza conseguenze lesive

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

Con la palla non a distanza di gioco, colpiva un avversario con uno schiaffo violento sul viso, facendolo cadere a terra e causandogli una lieve arrossatura sulla guancia. Dopo le cure mediche il giocatore riprendeva regolarmente parte alla gara

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

CARUSO SAMUELE (MALLARE)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (AURORA CALCIO)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

ROVETA NICOLA (MILLESIMO CALCIO)

PERCIVALE ANDREA (OLIMPIC 1971)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971) I

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

NDIAYE PAPA NDONGO (VADESE CALCIO 2018)

SHANI ARMANDO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIELLO UMBERTO (ALBISSOLE 1909)

BRUZZONE FRANCESCO (ALTARESE)

ABBATEMARCO GIOVANNI (AREA CALCIO ANDORA)

GERINI GIUSEPPE (AREA CALCIO ANDORA)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO) CELI GIUSEPPE (CAMPOROSSO)

REBAGLIATI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

TORRINI LORIS (MALLARE)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

CIRAVEGNA LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

ADDAMO MATTIA (OLIMPIC 1971)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARRAS MICHELE (ALBISSOLE 1909)

ALAZA GOUNI MAROUF (ALTARESE)

MORDEGLIA NICOLO (ALTARESE)

CASTELLI ALBERTO (AURORA CALCIO)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

MASTRORILLI FILIPPO (CITTA DI COGOLETO)

CERONE LUCA (LETIMBRO 1945)

OTTONELLO JACOPO (LETIMBRO 1945)

BOGLIACINO ANDREA (MALLARE)

NEGRO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

ODDONE CRISTIANO (MILLESIMO CALCIO)

TESTONI ALESSIO (MILLESIMO CALCIO)

CORNERO DAVIDE (OLIMPIC 1971)

DEGLINNOCENTI NICOLO (OLIMPIC 1971)

GESI ANDREA (OLIMPIC 1971)

COLAVITO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

NASTASI MANUEL (ONEGLIA CALCIO)

PIOTTO VALENTINO (PONTELUNGO 1949)

SAINO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SCOLA GIANLUCA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

LIONE MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

CARRERA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018) A

CAPUZZI TERRY (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LO GAMBINO GERARDO DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)