Pallacanestro Alassio a pieno regime: il recap dal minibasket alle Prime Squadre

Ad Alassio arriva a farci visita Pallacanestro Vado A: "Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita che è stato mantenuto per tutto il primo quarto, con una buona intensità, una buona difesa e in attacco la voglia di giocare assieme attaccando decisi il canestro. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere queste caratteristiche per i rimanenti 3 quarti dove siamo andati a giocare in attacco spesso da soli e in maniera statica con una difesa molto passiva e con poca grinta.