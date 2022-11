Calcio. Il presidente Marinelli diventa anche sponsor dell'Albenga. Il logo del "Pittore Tipster" sulle maglie ingaune

Tanti presidenti, storicamente, hanno posto il logo della propria azienda sulle maglie delle società che presiedevano.

Così sarà anche per l'Albenga, seppur l'attività di Simone Marinelli sia sostanzialmente atipica rispetto al dna dei canonici patron.

Come risaputo, il massimo dirigente bianconero è un tipster e un better, figure di riferimento nel mondo delle scommesse sportive.

Un'attività promossa specialmente sui canali social, motivo per cui il logo del "Pittore Tipster", alias su Instagram di Marinelli, comparirà dal prossimo match interno sulle divise dell'Albenga.

"E' davvero un onore per me porre il logo della mia attività su una maglia storica e di grande importanza come quella dell'Albenga.

Un gesto di ulteriore legame personale e aziendale dopo aver rilevato il club l'estate scorsa.

L'augurio è che possa essere un ulteriore buon auspicio dopo le tante soddisfazioni che ci siamo tolti nella prima parte di stagione".