Calcio, Serie D. Il Siena "compra" il Legnano, Emiliano Montanari diventa presidente anche dei lilla

Venduto il Legnano Calcio. In una nota della società lilla si legge che «la Global Service Spa, società proprietaria di Acr Siena 1904 Spa, ha rilevato l’intero capitale sociale dell’Associazione Calcio Legnano ssd dando così esecuzione agli accordi intrapresi nei giorni scorsi con la famiglia Munafò, dal 2017 alla guida della società lombarda».



Questa mattina la firma alla presenza del presidente della Robur Emiliano Montanari, che assumerà anche la presidenza dei lilla, e il patron del Gruppo del Legnano Calcio, Giovanni Munafò.



Nella nota si spiega ancora che «l’operazione, che rientra in un progetto di crescita e consolidamento dell’azienda nel mondo del calcio, sarà anche un’importante opportunità strategica per sviluppare competitività, professionalità, immagine, valore del brand e gestione del business».

L’accordo verrà presentato ufficialmente durante una conferenza stampa in programma mercoledì 23 novembre, alle ore 18, allo stadio “Mari”.