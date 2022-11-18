Giudice Sportivo, Seconda Categoria A e B: sono solo due i giocatori fermati per almeno un turno

SECONDA CATEGORIA A GARE DEL 12/11/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
POLLONI OMAR (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROTELLA TOMMASO (ARGENTINA ARMA)
PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)
GARE DEL 13/11/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
DITO CARLO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)
SECONDO LUCA (NUOVA SANSTEVESE)
CIANCI ROBERTO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
OCHISOR MARIAN (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARCHI PIERGIORGIO (CISANO)
GRASSI GIOVANNI (NUOVA SANSTEVESE)
SPANESHI XHENSON (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ASCONIO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)
ORLANDO WALTER (CARLIN S BOYS)
BELLISSIMO SAMUELE (CISANO)
GALATI MICHELE (CISANO)
MAGLIANO ANDREA (CISANO)
MONTINA MARCO (CISANO)
MUSCIO STEFANO (CISANO)
FRANZONE LORENZO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
MALOUKI HAMZA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
MESSINA ANTONIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
CAVALCANTE GIANLUCA (REAL SANTO STEFANO)
DELIU JASIN (REAL SANTO STEFANO 7 CALCIO)
DE MARCO RICCARDO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GIRONE B
GARE DEL CAMPIONATO – SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 13/11/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ICARDO LEONARDO (MURIALDO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LOI RICCARDO (MURIALDO)
ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)
ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)
VIGNAROLI MATTEO (BORGIO VEREZZI)
GIORGETTI ALAIN (CENGIO)
GOSO NICOLO CARLO (MURIALDO)
ZUCCHINO MATTIA (MURIALDO)
GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)
PERRONE ALESSIO (PALLARE CALCIO)
SAMID DANHA (PALLARE CALCIO)
BRACCO MATTIA (ROCCHETTESE)
CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)
ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)
BOLLAMATTEO (SASSELLO)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)
GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)
RISSO DANIELE (BORGIO VEREZZI)
CAMUSSO NICOLO (CENGIO) DIOP ABDOU (CENGIO)
HUBLINA XHOVANI (CENGIO)
MALMIGNATI MARCELLO (MURIALDO)
ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)
GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
LIMITO MARCO (NOLESE R.G. 1946 2001)
PIZZORNO ALEBACHEW (PALLARE CALCIO)
REVELLI LEONARDO (PALLARE CALCIO)
ADOSIO PIETRO CAMILLO (ROCCHETTESE)
BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)
BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)
CISSE MOUTAR (ROCCHETTESE)
GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)
GUSTAVINO SIMONE (SASSELLO)