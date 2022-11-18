Giudice Sportivo, Seconda Categoria A e B: sono solo due i giocatori fermati per almeno un turno

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domenica 20 novembre
Calcio, Albenga. Le certezze passano da centrocampo, Costantini e Grandoni: &quot;Bravi a recuperare subito la palla, così è dura per chiunque&quot; (VIDEO)
Calcio, Albenga. Le certezze passano da centrocampo, Costantini e Grandoni: "Bravi a recuperare subito la palla, così è dura per chiunque" (VIDEO)
(h. 19:32)
Calcio, Spotornese. Dorigo chiama compattezza dopo lo 0-3 con il Pra: &quot;Ora si vede il vero gruppo. Complimenti ai nostri avversari, i migliori fino ad oggi&quot; (VIDEO)
Calcio, Spotornese. Dorigo chiama compattezza dopo lo 0-3 con il Pra: "Ora si vede il vero gruppo. Complimenti ai nostri avversari, i migliori fino ad oggi" (VIDEO)
(h. 18:16)
Calcio, Ceriale. La consapevolezza di Brignoli nonostante il ko con la Praese: &quot;Giocando così ci leveremo tante soddisfazioni&quot; (VIDEO)
Calcio, Ceriale. La consapevolezza di Brignoli nonostante il ko con la Praese: "Giocando così ci leveremo tante soddisfazioni" (VIDEO)
(h. 18:14)
Calcio. Tutto facile per il Pontelungo. Il Vadino cede 6-1 nel derby
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(h. 18:04)
Calcio, Pra. Gialloneri padroni contro la Spotornese. Odescalchi: &quot;Dominanti per tutta la gara. Avevo sottolineato alla squadra l'importanza dei calci piazzati&quot; (VIDEO)
Calcio, Pra. Gialloneri padroni contro la Spotornese. Odescalchi: "Dominanti per tutta la gara. Avevo sottolineato alla squadra l'importanza dei calci piazzati" (VIDEO)
(h. 18:02)
Calcio, Quiliano &amp; Valleggia. Avvio di stagione da big, il ds Marotta punta a preservare la squadra: &quot;Vecchi e nuovi integrati al meglio, non c'è bisogno di mettere mano alla rosa&quot;
Calcio, Quiliano & Valleggia. Avvio di stagione da big, il ds Marotta punta a preservare la squadra: "Vecchi e nuovi integrati al meglio, non c'è bisogno di mettere mano alla rosa"
(h. 18:00)
Calcio, Atletico Argentina. Arriva la seconda rinuncia, si attende l'esclusione dal campionato degli armesi
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(h. 18:00)
Calcio. Vado-Sestri Levante 1-2, ma il presidente Franco Tarabotto non ha eccessivi rimpianti: &quot;Noi belli, loro essenziali. Ora puntiamo ai playoff e a lanciare altri giovani in prima squadra&quot; (VIDEO)
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(h. 17:58)
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(h. 14:55)
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(h. 14:50)
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Calcio | 18 novembre 2022, 20:04

Giudice Sportivo, Seconda Categoria A e B: sono solo due i giocatori fermati per almeno un turno

Giudice Sportivo, Seconda Categoria A e B: sono solo due i giocatori fermati per almeno un turno

SECONDA CATEGORIA A GARE DEL 12/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

POLLONI OMAR (RIVA LIGURE)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

ROTELLA TOMMASO (ARGENTINA ARMA)

PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)

 

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DITO CARLO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

 

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (III INFR)

SECONDO LUCA (NUOVA SANSTEVESE)

CIANCI ROBERTO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

OCHISOR MARIAN (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

BARCHI PIERGIORGIO (CISANO)

GRASSI GIOVANNI (NUOVA SANSTEVESE)

SPANESHI XHENSON (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

ASCONIO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)

ORLANDO WALTER (CARLIN S BOYS)

BELLISSIMO SAMUELE (CISANO)

GALATI MICHELE (CISANO)

MAGLIANO ANDREA (CISANO)

MONTINA MARCO (CISANO)

MUSCIO STEFANO (CISANO)

FRANZONE LORENZO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MALOUKI HAMZA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

MESSINA ANTONIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CAVALCANTE GIANLUCA (REAL SANTO STEFANO)

DELIU JASIN (REAL SANTO STEFANO 7 CALCIO)

DE MARCO RICCARDO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

 

GIRONE B

GARE DEL CAMPIONATO – SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ICARDO LEONARDO (MURIALDO)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

LOI RICCARDO (MURIALDO)

ZERBINI ETTORE (ROCCHETTESE)

 

AMMONIZIONE (II INFR)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)

VIGNAROLI MATTEO (BORGIO VEREZZI)

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

GOSO NICOLO CARLO (MURIALDO)

ZUCCHINO MATTIA (MURIALDO)

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)

PERRONE ALESSIO (PALLARE CALCIO)

SAMID DANHA (PALLARE CALCIO)

BRACCO MATTIA (ROCCHETTESE)

CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)

BOLLAMATTEO (SASSELLO)

VACCA ALBERTO (SASSELLO)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

DAHMANI JALAL (BORGHETTO 1968)

GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)

RISSO DANIELE (BORGIO VEREZZI)

CAMUSSO NICOLO (CENGIO) DIOP ABDOU (CENGIO)

HUBLINA XHOVANI (CENGIO)

MALMIGNATI MARCELLO (MURIALDO)

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

LIMITO MARCO (NOLESE R.G. 1946 2001)

PIZZORNO ALEBACHEW (PALLARE CALCIO)

REVELLI LEONARDO (PALLARE CALCIO)

ADOSIO PIETRO CAMILLO (ROCCHETTESE)

BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)

BRIANO ANDREA (ROCCHETTESE)

CISSE MOUTAR (ROCCHETTESE)

GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)

GUSTAVINO SIMONE (SASSELLO)

redazione

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