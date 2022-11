Mtb: a marzo torna la Coppa Città di Albenga, un evento in continua crescita

Segnatevi queste date sul calendario: 10-12 marzo 2023. In quei giorni torna la Coppa Città di Albenga e lo fa in una veste ancora più magnificente. Non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo della gara che, come numeri, ha dominato la stagione 2022 richiamando corridori da ogni parte d’Europa e che anche come qualità è stata un riferimento assoluto, con tanti campioni che si sono presentati sul percorso tradizionale allestito a Campochiesa per contendersi un’importante fetta di punti Uci.

La prossima edizione del cross country ligure farà ancora parte dell’Italia Bike Cup, circuito che continua la sua evoluzione e prepara presto grandi sorprese da comunicare. La gara ligure sarà la seconda del calendario e proporrà un’importante novità identificabile nel programma orario. Assoluti e amatori condivideranno la stessa giornata di gare, il sabato: alle 9:30 un super antipasto con la gara junior maschile, alle 11:15 il via alle prove Master di ogni categoria, alle 13:00 start per le categorie assolute femminili e alle 15:00 il clou con la gara open maschile.

Alla domenica spazio invece alle categorie giovanili. Il programma dovrebbe iniziare alle 9:45 con gli Esordienti 1° anno, ma qui il condizionale è d’obbligo perché il programma è ancora in via di definizione non senza anche qualche succosa novità all’orizzonte.

Le quote di partecipazione non cambiano rispetto allo scorso anno e questo rappresenta un risultato molto importante considerati i periodi che viviamo. Quindi restano 20 gli euro da versare per tutte le categorie assolute e amatoriali con l’obbligo di provvedere in anticipo in quanto non saranno accettate iscrizioni in loco. Quella di marzo sarà un’edizione speciale anche perché finalmente sarà possibile gareggiare in sicurezza usufruendo di tutti i servizi, pre e post gara, considerando il venerdì come giornata campale sia per regolarizzare le iscrizioni, sia per provvedere ai test sul tracciato di gara. Ci sono ancora tante settimane di attesa, ma il secondo weekend di marzo sarà una tappa fondamentale nella mtb non solo italiana. Questo grazie anche all’Amministrazione Comunale di Albenga sempre affiancata agli organizzatori e che proporrà importanti iniziative collaterali. Ci saranno anche sponsor di primo piano che supporteranno la manifestazione rendendola ancora più grande.

Per informazioni: Ucla 1991, www.ucla1991.com