Aria perturbata tra ex Savona. Il Varese e mister Di Paola mettono fuori rosa Disabato

Con un breve comunicato il Città di Varese ha comunicato che Donato Disabato "non fa più parte del progetto tecnico" ed è sul mercato.

L'ex centrocampista del Savona, colpo di mercato dell'era Patrassi prima del rovinoso fallimento del club,

Mister De Paola, altro ex biancoblu, gli ha prima tolto la fascia di capitano, affidandola a Monticone, per poi porlo fuori rosa, a pochi giorni dall'apertura delle liste di trasferimento, in accordo con il club.

Un pezzo pregiato sul mercato invernale per tante formazioni di Serie D.



Ecco il comunicato del Città di Varese:

Il Città di Varese comunica che, a partire dall’allenamento odierno, la società e la guida tecnica della prima squadra hanno deciso che Donato Disabato non fa più parte del progetto tecnico. Il calciatore continuerà comunque ad allenarsi con la squadra nell’attesa dell’apertura della sessione invernale di mercato.