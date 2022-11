Calcio. Prima Categoria B: sabato in campo per tante savonesi: nel pomeriggio aprono Q&V e Veloce, in serata Spotornese-Pra

Anche la 9^ giornata del girone B di Prima Categoria propone un programma spezzato tra sabato e domenica, con ben tre anticipi calendarizzati tra il pomeriggio e la tarda serata.

Si parte alle 14.30 e alle 15.00 con i match casalinghi di Olimpic e Multedo, che in questo turno affronteranno rispettivamente Veloce e Q&V: per la squadra di Chicco Ferraro un ulteriore banco di prova con l'obiettivo di rimanere a strettissimo contatto con le zone alte della classifica, mentre la giovanissima formazione savonese insegue il primo punto del proprio campionato contro una diretta concorrente alla salvezza.

Tradizionale appuntamento del sabato sera (ore 19.30) anche per la Spotornese, che al "Ruffinengo" attende la visita del Pra in una sfida dal peso specifico notevole per ambire al salto di categoria.

Livescore e aggiornamenti in tempo reale sulle pagine di Svsport.it

IL PROGRAMMA: