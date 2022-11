Ancora un rinvio per il Legino B che, nemmeno in questo fine settimana riuscirà a scendere in campo.

Per motivi organizzativi la Nuova Sanstevese ha chiesto di posticipare l'incontro, motivo per cui il programma del Girone A sarà ancora una volta incompleto.

Tutto confermato invece nel girone B, con l'anticipo delle 14:30 tra lo Speranza B e il Dego.

Il programma: