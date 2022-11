Si chiude un'epoca: Francesco Virdis appende gli scarpini al chiodo ed entra nello staff tecnico dell'Asti

Qualche indizio Bruno Scavino, consigliere dell'Asti, lo aveva sparso durante una delle ultime puntate di Stadio Aperto, la trasmissione del gruppo Morenews dedicata al campionato di Serie D in onda anche su Svsport.

I galletti inseriranno infatti nel proprio organico, durante la campagna dicembrina, almeno due nuovi attaccanti.

Il chiaro segnale di un addio al calcio giocato di Francesco Virdis, simbolo di un'epoca per il Savona e anche per quel calcio italiano che, dei grandi bomber, ha sempre fatto il proprio vanto fino a metà della prima decade del nuovo millennio.

Virdis continuerà a vestire comunque i colori biancorossi, diventando collaboratore tecnico di mister Boschetto.

Il comunicato:

"Dopo una lunga carriera che lo ha visto emergere, nei suoi 22 anni di esperienza sul campo, tra Serie C2, C1 e B, per poi militare, negli ultimi cinque anni, nel massimo campionato dilettantistico, collezionando un indiscusso numero di goal, che lo hanno reso eccellente attaccante di ogni categoria frequentata, Francesco Virdis assume da oggi una nuova posizione all’interno della società A.S.D. Asti e, in senso più lato, nel mondo sportivo. Nominato Collaboratore dell’Area Tecnica, Francesco lavorerà a fianco della Direzione Sportiva sia per quanto concerne la prima squadra sia per quanto riguarda il settore giovanile, costituendo un’importante risorsa per la società. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto finora in qualità di calciatore, la società augura un grande in bocca al lupo a Francesco per il nuovo ruolo".