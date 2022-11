Rugby: è il giorno di Italia - Sudafrica! Il Savona in campo a Ivrea

Il conto alla rovescia è quasi completato,, oggi alle ore 14,00 al Luigi Ferraris di Genova nel quartiere di Marassi, i Campioni del Mondo in carica del Sud Africa sfideranno l’Italia guidata tecnicamente da Kyeran Crowley. In campo con la maglia azzurra ci sara’ anche Pierre Bruno, di Genova/Sestri Ponente, un atleta inizialmente cresciuto rugbisticamente in Liguria per poi passare ad alti livelli con Mirano, Calvisano, le Zebre Parma ed ora in pianta stabile in Nazionale. Domani al Ferraris tiferemo tutti per gli Azzurri e ovviamente per Pierre! Intanto il programma della palla ovale dei club prosegue, anche se con qualche rinvio. Fermi in Serie A CUS Genova e Pro Recco, il Savona in Serie B andra’ in cerca di punti salvezza in Piemonte. Proseguono i Campionati giovanili con nella nostra regione due soli confronti.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA) domenica h.14,30

VII Torino – CUS Genova (posticipata al 4.12.2022)

Tossini Recco – Biella (posticipata al 4.12.2022)

ASR Milano – Noceto

Amatori Alghero – Parabiago

Parma – CUS Milano

Promotica I Centurioni in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 26, I Centurioni 22, Noceto 21, Parma 18, CUS Milano 17, VII Torino 13, Alghero 11, Biella 7, ASR Milano 6, CUS Genova 5, Pro Recco punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (VI GIORNATA) domenica h.14,30

Ivrea – Savona (Diego Santi/Ivrea arb. Zerbinati)

Olbia – Bergamo

Amatori&Union Milano – Tutto Cialde Lecco

Varese – Probiotical Amatori Novara

Amatori Capoterra – Unione Monferrato

Piacenza R.C. (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 25, Unione Monferrato ed Amatori Capoterra 19, Lecco 14, Piacenza (*) 11, Ivrea 9, Bergamo (*) 8, Varese 5, Novara 4, Olbia 2, Savona punti 1.

(*) = da recuperare.

UNDER 19 INTERREGIONALE GIRONE 1 (II GIORNATA) dom. h.12,30

VII Torino – Tossini Recco (Comunale/Settimo T.se arb. Luzza)

Amatori Genova – Union Riviera (h.14,30 Carlini-Bollesan/GE arb. Borgo)

NRG Collegno – Unione Monferrato

URPA Alessandria – Moncalieri

Biella (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Unione Monferrato, VII Torino, Biella, Pro Recco punti 5, Amatori Genova 1, URPA Alessandria, NRG Collegno, Moncalieri ed Union Riviera punti 0.







UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (II GIORNATA)

Amatori Genova – Lainate (posticipata al 4.12.2022)

Parabiago – Province dell’Ovest (dom. h.13,30 Molinello/Rho arb. Barillari)

Unione Monferrato – San Mauro (dom. h.12,30 LungoTanaro/Asti arb. Chiarle)

Amatori&Union Milano – CUS Torino (dom. h.11,00 arb. Mangione)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino e Amatori&Union Milano e Amatori Genova punti 5, Province dell’Ovest 1, Lainate (*), Parabiago (*), Unione Monferrato e San Mauro punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (II GIORNATA)

Savona – CUS Genova (dom. h.11,00 Fontanassa/SV arb. Anselmi)

URP Alessandria – Province dell’Ovest n.2 (dom. h.12,30 Cabanette/AL arb. Alaimo)

Union Riviera (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 5, Union Riviera e Savona 2, URP Alessandria e Province dell’Ovest n.2 punti 0.