Calcio. Tutto facile per il Pontelungo. Il Vadino cede 6-1 nel derby

PONTELUNGO - VADINO 6-1 (13' Delfino, 19' Chariq, 31' rig., 60' Sfinjari, 75', 92' Paltrinieri - 52' Tomao)

45'+3 FINISCE QUA! 6-1 PER IL PONTELUNGO SUL VADINO

45'+2' ANCORA PALTRINIERI! Sesta marcatura per il Pontelungo con un tiro all'angolino imparabile.

45'+1' angolo del Pontelungo che trova la testa di Giampà, capocciata fermata sulla linea da Tomao.

42' prova a rendere meno amara la sconfitta Tomao, il suo tiro è però bloccato centrale da Breeuwer.

38' incontenibile Chariq sulla sinistra, Berra libera e lancia il contropiede del Vadino che però sfuma in un fuorigioco.

31' tris di cambi nei granata: fuori Sfinjari, Badoino e Piotto per Giampà, Caputo e Greco.

30' QUINTA MARCATURA PER IL PONTELUNGO! Tracciante di Chariq per il neo entrato Paltrinieri che batte Alberico.

25' Perrier lascia il campo, dentro Paltrinieri

23' Miserendino fuori, al suo posto Pollini nel Vadino che esaurisce già i cambi.

19' mister Zanardini manda in campo Gerini al posto di Enrico. Gaino e Berro sono i cambi invece del Vadino, escono Balbo e Pollio.

15' POKER PONTELUNGO! Sfinjari trova la doppietta con un piattone a giro.

12' cross di Chariq, Perrier sbaglia la mira.

7' TROVA LA RETE IL VADINO! Azione insistita di Miserendino dalla destra, palla che dopo un a mischia arriva a Tomao che trova il grande gol sotto l'incrocio.

4' i primi cambi son del Vadino: Damonte e Ardoino fuori, in campo Santanelli e Sorace.

1' non cambiano nulla i due tecnici, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+3' Pollio prova ad andare sul fondo a crossare e conquista un corner che però il signor Rodio non fa battere. Si va al riposo con il Pontelungo avanti 3-0 sul Vadino.

45'+1' contatto sospetto al limite dell'area arancionera, la palla arriva a Sfinjari che si mette in proprio e cerca la rete ma Alberico chiude in corner.

45' alla ricerca della doppietta personale anche Sfinjari, tiro di mezzo collo esterno a lato.

44' cerca la doppietta personale Delfino che vede Alberico leggermente fuori dai pali e prova la palombella da lontano, para l'ex Pietra e Albenga.

42' fallo giudicato troppo duro dal direttore di gara, ammonito Vignola e parapiglia in campo.

40' mister Giunta prova a invertire gli esterni, Miserendino e Tomao, per cambiare l'inerzia del match.

37' rischia il pasticcio la difesa del Vadino sul lancio lungo di Perrier, alla fine i ragazzi di Giunta si salvano sparacchiando la palla lontano.

34' monologo dei ragazzi di mister Zanardini, ancora Sfinjari cerca la soluzione personale ma calcia alto.

31' ALLUNGA ANCORA IL PONTELUNGO! Dagli undici metri il numero dieci granata, dopo essersi conquistato la massima punizione, sceglie la soluzione potente e centrale spiazzando Alberico.

30' Sfinjari atterrato in area, per il direttore di gara nessun dubbio: calcio di rigore.

25' Guardone serve Sfinjari che si gira e calcia da posizione centrale al limite dell'area, blocca Alberico.

21' altra occasione granata ma Perrier di testa manda alto.

19' RADDOPPIA IL PONTELUNGO! Cross di Sfinjari su cui non arriva in tempo Perrier, sul secondo palo chiude bene Chariq che trova una traiettoria impossibile per Alberico.

13' IL VANTAGGIO DEL PONTELUNGO! Fa tutto da solo Delfino dell'esterno, il primo tentativo viene ribattuto da Alberico, la palla si impenna e, complice lo scontro tra due difensori avversari, il numero due granata può appoggiare in rete.

10' lancio lungo verso Sacco, Breeuwer in uscita chiude la strada all'attaccante arancionero.

6' sbaglia il disimpegno il Vadino, palla per Perrier che calcia di prima intenzione trovando un'ottima traiettoria ma anche la grande risposta di Alberico.

3' risponde subito il Pontelungo, ma Guardone colpisce la traversa.

2' suggerimento laterale di Miserendino verso Sacco che si invola da solo davanti a Breeuwer ma per il signor Rodio è fuorigioco.

1' tutto pronto, si parte!

PRIMO TEMPO

PONTELUNGO: Breeuwer; Delfino, Enrico, Roascio, Piotto, Vignola, Guardone, Badoino, Perrier, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ferrari; Gerini, Bovio, M. Calandrino, Greco, Paltrinieri, Caputo, Giampà, Daddi.

Allenatore: Zanardini

VADINO: Alberico; Masha, Damonte, Licata, Vigorito, Balbo, Tomao, Ardoino, Sacco, Pollio, Miserendino.

A disposizione: Pastorino; Sorace, Santanelli, Bonsignorio, Milazzo, Pollini, Berra, Gaino.

Allenatore: Giunta

Arbitro: Rodio di Genova