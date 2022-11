Calcio, Promozione. La Praese espugna Ceriale con Morando, proteste biancoblu per due rigori non assegnati ad Hamati

CERIALE - PRAESE 0-1 (49' Curabba)

50' SCADE IL RECUPERO, LA PRAESE VINCE 1-0 A CERIALE

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' punizione dal limite di Piazza, ci mette la faccia Rusca che resta a terra

40' Andreoni enta in tackle su Hamati, per Torriglia c'è il tocco del difensore sul pallone infatti si riparte dalla bandierina. Panchina del Ceriale furiosa, ammonito anche Hamati per proteste

39' battuta pigra, ha buon gioco Scatolini nell'uscita

38' fiancata di Tosi ad Hamati, punizione dal lato corto dell'area di rigore per Piazza

38' Urso e Rusca entrano nella Praese, Carletti richiama Urso e Gaggero

34' ammonito Brignoli

33' intervento nettamente falloso su Di Fino, Torriglia lascia correre, si innesca poi un parapiglia in mediana. Il direttore di gara rischia di perdere la partita di mano

32' spizzata di Rocca a cercare il palo lungo, Scatolini guarda la sfera scivolare oltre la linea di fondo

31' doppio cambio Praese, dentro Fedri per Curabba, Carletti richiama anche Ymeri (a rischio rosso) per Cristofaro

29' ancora un innesto per Brignoli, questa volta è Oses a lasciare il campo, al suo posto Farinazzo

25' esce Bonifazio, entra Gloria nel Ceriale. Brignoli passa a tre in attacco con Hamati a sinistra, Rocca centrale e il neoentrato a destra

23' doppio giallo per proteste nel Ceriale: Schirru e Piazza

21' Piroli calcia di destro dal limite, palla fuori

21' Hamati punta a fianco di Rocca

16' si scalda il match, ammonito Bonifazio

15' Hamati viene toccato in area, in maniera leggera, ma probabilmente sufficiente a sbilanciare la corsa del giocatore del Ceriale. Torriglia ad ampi cenni indica di proseguire.

12' destro di Di Fino da limite, il terzino stringe da sinistra per chiudere di destro, nessun affanno per Scatolini

11' cambio Ceriale, esce Marquez, entra Hamati

10' micidiale la Praese in ripartenza, Gaggero apaprecchia per Tosi, il piedone di Vinci salva tutto

9' placcaggio di Decerchi a Buonocore, inevitabile il giallo

4' CURABBA! LA PRAESE CAPITALIZZA IL MIGLIOR AVVIO DI RIPRESA. LA RETE E' ARRIVATA SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO

3' doppio grande intervento di Vinci, soprattutto il secondo sulla sforbiciata di Andreoni

2' si fa subito male Stabile, entra Piroli

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

TERMINA IL PRIMO TEMPO, 0-0 AL MERLO, MA PARTITA DAVVERO INTERESSANTE

46' il destro di Oses dal limite parte bene, purtroppo centrale per i biancoblu, Scatolini c'è è abbranca la sfera

45' ci sarà un minuto di recupero

44' la Praese riparte con Gaggero, la palla arriva a Tosi, ora sulla destra, conclusione priva di misura

40' dalla capacità di alzare il livello tecnico del Ceriale si dipaneranno molte delle dinamiche della partita, sia per aumentare la portata offensiva dei padroni di casa, sia per evitare eventuali ripartenze della Praese

40' Vinci anticipa Curabba, sportivo anche l'attaccante ospite a non lasciare il piede

36' scarico di Rocca per Bonifazio, destro alto di un paio di metri. Idea giusta

33' ammonito Ymeri

32' Super Schirru in chiusura sulla volata di Tosi, fastidiosissimo il numero undici ospite ogni qual volta ha l'opportunità di ripartire

31' Morando tenta il gol dell'anno andando al volo dai 25 metri, mira ok, meno la potenza, Vinci blocca

30' Vinci aspetta ad uscire, provvidenziale Fazio in uscita

29' punizione dal limite di Piazza, traiettoria (quasi) magica che esce di un palmo, gran piazzato comunque del regista biancoblu.

24' il Ceriale non butta via un pallone, manca ancora un po' di fluidità in mediana. Brignoli propone il suo canonico 4-3-1-2 con Piazza affiancato in mediana da Oses e Buonocore, Bonifazio si colloca dietro a Marquez e Rocca

22' Naoui ancora propositivo, cross per Rocca che non riesce a deviare verso la porta

21' insiste la Praese che prova a guardare metri, vola Vinci, ma la palla scivola sul fondo

19' Punizione dal limite di Morando, la barriera devia, Vinci non riesce ad evitare il corner

17' Curabba entra da destra, botta violenta sul primo palo tanto da colpire il montante esterno, Vinci stava comunque coprendo lo specchio

13' si stacca ancora Tosi dalla linea, per trovare il tiro, facile per Vinci

11' angolo insidiossimo, gran traffico davanti a Scatolini, ci mette la mano il portiere dei verdi. Avvio gradevole

10' va Naoui dall'altra parte in una frazione di secondo, cross ribattuto, angolo

10' cerca molto il secondo palo la Praese, tiro al volo di Tosi contrato.

7' brivido per Vinci che lascia rimbalzare il pallone con Curabba in agguato, il portiere calcola comunque bene il tempo dell'uscita

5' si è giocato poco in questi minuti per i leggeri infortuni di D'Amoia e Bonifazio, Torriglia lascia giocare parecchio in questo avvi

1' subito Ceriale vicinissimo al vantaggio. Partenza sprint dei biancoblu, con il colpo di testa di Schirru da pochi passi terminato alto. Disturbato quanto basta il difensore al momento della conclusione

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CERIALE: S. Vinci, Naoui, Di Fino, Bonifazio, Fazio, Schirru, Oses, Buonocore, Rocca, Piazza, Marquez.

A disposizione: Farrauto, S. Vinci, Fantoni, Farinazzo, Gloria, Orrù, Secco, Sardo, Hamati.

Allenatore: Brignoli

PRAESE: Scatolini, Decerchi, D'Amoia, Ymeri, Andreoni, Raso, Gaggero, Stabile, Curabba, Morando, Tosi.

A disposizione: Gastaldo, Urso, Cristofaro, Rusca, Piroli, Albertoni, Fedri, Di Molfetta, Bruzzone.

Allenatore: Carletti

Arbitro: Torriglia di Novi Ligure

Assistenti: Preci di Savona e A. Chamchi di Savona