Calcio. Promozione: spicca Ceriale-Praese, un Pietra ancora incerottato di scena a Campo Ligure: tutte le gare dell'11° turno

Archiviato il primo terzo di stagione, in Promozione si entra sempre più nel vivo con una classifica che dalla vetta alla zona retrocessione resta più aperta che mai.

Mantenere la vetta della classifica non sarà compito facile per la Praese, attesa nel pomeriggio dalla difficile trasferta di Ceriale. L'11^ giornata propone anche al Pietra Ligure un impegno lontano da casa, che vedrà gli uomini di Pisano, ancora alle prese con diversi infortuni, far visita alla Campese.

Scorrendo la classifica e il programma odierno, da seguire con attenzione i match che vedranno impegnate Serra Riccò e Celle Varazze: i genovesi affronteranno il Bragno di mister Monte, mentre la formazione di Luca Monteforte giocherà in trasferta al "Morel" di Ventimiglia.

Insegue sempre la prima vittoria casalinga il campionato una Carcarese in forte ascesa per quanto dimostrato recentemente: i biancorossi ospiteranno al "Corrent" la Sampierdarenese, in un match sicuramente diverso rispetto al 4-0 con cui i ragazzi di Chiarlone si imposero lo scorso anno nella poule valevole per il titolo regionale di Prima Categoria.

Cattardico e il suo Soccer Borghetto vanno a caccia di un altro risultatato utile ricevendo la GolfoDianese, a sua volta bisognosa di punti in chiave salvezza: a proposito della lotta per non retrocedere, posta in palio pesante anche al "Ruffinengo", dove il Legino cercherà di trovare un minimo di continuità di risultati ospitando l'Ospedaletti.

A completare il quadro Borzoli-Baia Alassio.

Il programma: