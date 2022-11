Calcio. Serie D, al "Chittolina" arriva la capolista: Vado-Sestri Levante illumina la 14^ giornata di campionato

Come frenare la corsa di una squadra che sta viaggiando a ritmi incredibili in testa alla classifica? In che modo si può arginare l'entusiasmo di un gruppo partito senza il peso di dover vincere a tutti i costi a differenza di altre società che hanno investito in maniera consistente per puntare alla Serie C?

Domande a cui il Vado tenterà di dare risposte positive questo pomeriggio (ore 14.30), con il "Chittolina" pronto ad accogliere il Sestri Levante dei record, autentica rivelazione del campionato con un ruolino di marcia spaventoso dopo il ko all'esordio contro la Sanremese: otto vittorie consecutive e undici successi in dodici gare disputate da settembre ad oggi hanno consentito ai "corsari" di volare a +6 sui matuziani e a +9 sui rossoblu di Didu, più che mai determinati ad accorciare le distanze dalla vetta e a consolidare un piazzamento da top five.

Sulla carta più facile l'impegno per la squadra di Giannini, di scena a Fossano alle ore 15.00, mentre il Ligorna cercherà di restare agganciato al trenino di testa ospitando una Fezzanese dal rendimento fin qui molto altalenante.

In Piemonte spiccano Casale-Bra e Derthona-Asti, mentre in chiave salvezza da monitorare con attenzione Borgosesia-Chisola e Pont Donnaz-Castanese.

Nel dettaglio tutte le gare in programma nel pomeriggio, livescore e webcronaca di Vado-Sestri Levante sulla pagine del nostro giornale.

Il programma: