Calciomercato. "Scusa, conosci una punta?"

"Scusa, conosci una punta?" E' il leit motiv che ormai da qualche anno ricorre tra gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico ponentino.

Lo scarso ricambio generazionale sembra infatti aver colpito soprattutto nel cuore del reparto avanzato, là dove storicamente l'Italia ha sempre avuto grande abbondanza di protagonisti

Dalla Nazionale, fino ai dilettanti, scarseggiano i riferimenti all'interno dell'area di rigore, tanto da rendere ricercatissimi i grandi bomber.

Tanto potrebbe succedere ad esempio in Promozione, dove quasi a livello carsico, più di un rumor sta circolando. Voci, attenzione, dato che da qui all'apertura delle liste tanto potrebbe ancora mutare.

Chi sta cercando un attaccante è la Carcarese, anche per avere intelligentemente una soluzione in più rispetto al "tiki taka" biancorosso (non è un caso che i la squadra di Chiarlone e Genta non abbia ancora vinto al Corrent). In questo caso si mormora di un arrivo da fuori regione, già arrivato in valbormida.

Una soluzione che potrebbe riproporre anche il Pietra Ligure, seppur i tam tam abbiano riproposto anche il nome di un grande ex come Elia Zunino. Qualche contatto tra le parti sicuramente c'è stato, seppur sia davvero complesso scindere un concreto interesse dal rapporto di amicizia e stima che permane con mister Pisano e con il dg Filadelli. Si vedrà.

Un numero 9 non sarebbe sgradito nemmeno in casa Celle Varazze. Le indiscrezioni di metà novembre portavano a un interessamento per Francesco Saviozzi (operazione provata a imbastire anche dalla Carcarese), ma il recente ritorno al gol del capitano della Cairese sembra aver chiuso di fatto ogni possibile via.

Movimenti in attacco, alle giuste condizioni, potrebbero proporli anche Legino e Soccer Borghetto, mentre il Ceriale attende il ritorno di Castagna, dopo il rientro di Rocca, per porre fine al problema del gol.

Da monitorare, sempre nel girone A, la situazione del Serra Riccò: Zunino e Lobascio (pare che di nuovo il Celle possa farci un pensierino) sembrano avere tanti ammiratori nell'area (e non solo) del genovesato.