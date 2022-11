Volley, Serie C. Il VBC Savona vince ancora e si prende per una settimana la vetta della classifica

Oramai ci ha preso gusto il VBC Savona, arriva la terza vittoria consecutiva per i biancorossi, questa volta sul campo di casa contro il Serrafrutta Alassio Volley. Diciamolo piano… siamo, per il momento, in testa alla classifica! Eh si perché i 9 punti della squadra di coach Lemmi regala il primato in compagnia del Sabazia Ecosavona, del Carcare, dall’ADMO Volley e delle Grafiche Amedeo Sanremo. Alcune delle altre hanno una gara in meno, ma a noi piace sognare

Ma torniamo alla gara, i biancorossi non danno mai l’impressione di subire l’avversario, tanto che i parziali finale vedono le lunghezze di vantaggio vicine ai 10 punti.

VBC SAVONA – SERRAFRUTTA ALASSIO VOLLEY 3-0 (25-17 / 25-15 / 25-17)