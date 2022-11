Calcio. E' arrivata l'ufficialità, Andrea Biolzi è il nuovo allenatore del Taggia

Da qualche settimana si sapeva che Andrea Biolzi era ormai prossimo a tornare in panchina.

Qualcosa covava sotto la brace da un po' di tempo, con più opzioni sulla carta per l'ex allenatore del Ceriale (anche per questo motivo non ci siamo mai sbilanciati sulla sua destinazione).

Stasera però il tecnico ingauno ha diretto il primo allenamento settimanale del Taggia, dando il via alla nuova pagina giallorossa dopo la separazione con Simone Siciliano.

La nota giallorossa:

"L’A.C. Taggia comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Andrea Biolzi.