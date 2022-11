Calcio. Mallare, bomber Caruso prossimo ai saluti: "Probabilmente domenica sarà la mia ultima partita con questa maglia"

Il Mallare si aggrappa alle reti di Samuele Caruso, attaccante dal fiuto del gol che non smette di stupire sotto porta. Nel 3-3 esterno, ottenuto sul campo della Virtus Sanremo, il bomber è andato a segno due volte senza però che la squadra sia riuscita a portare a casa il bottino pieno.

"Il rammarico è tanto - ha sottolineato il bomber - soprattutto per le occasioni che abbiamo avuto e il gioco espresso, purtroppo siamo in un momento che non sappiamo vincere e siamo troppo deboli mentalmente. Abbiamo poi subito un brutto infortunio da parte di Bogliacino, questa è una grossa perdita per la squadra, gli siamo vicini".

Caruso non è soddisfatto della prima parte di stagione: "La prima parte di stagione la giudico in maniera molto negativa - ha evidenziato - siamo partiti bene con la Coppa ma poi in campionato alla prima difficoltà siamo crollati e non ci siamo più ripresi. Abbiamo perso troppi punti per strada, come contro Plodio, San Filippo Neri Yepp Albenga e domenica. Ora dobbiamo riprenderci il prima possibile e cercare di capire tutti che il campionato è lungo ovviamente bisogna migliorare tanto".

Quella di domenica prossima potrebbe essere l'ultima apparizione con la maglia del Mallare, come il calciatore ci rivela: "Arrivavo da un periodo non sereno e non positivo, anche se con domenica sono arrivato in doppia cifra e 6 assist non reputo la mia prima parte di stagione soddisfacente. Probabilmente domenica sarà la mia ultima partita con la maglia del Mallare, mi trasferirò in un altra regione, ma per ora non posso dire di più perché stiamo aspettando l’ufficialità. Lo saprò giovedì.

Ci tengo a ringraziare tutti per questo anno e mezzo, se tiro le somme sono più che positive con una salvezza diretta contro tutti i pronostici, 22 gol e 13 assist. Penso di avere dato tanto a questa maglia, ringrazio la società, i miei compagni e i tifosi, ovviamente il mio sogno è salutarli domenica con una vittoria nel derby che per noi sarebbe fondamentale e darò tutto me stesso per far sì che accada e lasciarli con un bel ricordo di me. Sono sicuro che il gruppo è forte e si risolleverà".