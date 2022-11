Calcio, Taggia. Finisce l'era Siciliano, il tecnico comunica la separazione con il club giallorosso

E' stata una lunga cavalcata, ricca di soddisfazioni fino all'incredibile qualificazione ai playoff nazionali di Eccellenza, ma ieri è arrivato lo stop all'avventura di Simone Siciliano sulla panchina del Taggia.

E' stato lo stesso allenatore a comunicare la notizia, attraverso i propri canali social:

"Ed eccoci qua.

Siamo arrivati alla fine di una grande storia d'amore, dove in 4 anni e mezzo siamo riusciti ad arrivare ad una semifinale play off per andare in serie D!

Ma si sa anche nelle migliori Famiglie capita di avere vedute diverse e di dividersi.

Volevo Ringraziare soprattutto quelle persone che lavorano nell' ombra ma che con il loro Amore per la società e la loro AMICIZIA mi hanno sempre trattato da principe e mai mi hanno fatto mancare la loro fiducia.

Volevo ringraziare il mio AMICO Andrea Moraglia perché senza di lui mai avremmo centrato certi obbiettivi, ringrazio Fabio, ringrazio il Masseur Andrea e ringrazio Benassi per aver sposato il MIO progetto.

Ringrazio la società perché dopo essere retrocesso mi ha dato la possibilità di poter fare la cosa che più mi fa stare bene: stare dentro un campo di calcio e poi per ultimi ma non per importanza ringrazio i MIEI Ragazzi perché senza di loro non avremmo mai potuto entrare nella storia di questa società.

💛❤️ GRAZIE"