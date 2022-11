Volley. Albisola Pallavolo, punto importante per la compagine femminile di Serie B2 contro il CUS Collegno

Fine settimana agrodolce per le compagini maschili e femminili di Serie B della Albisola Pallavolo. Le ragazze savonesi ottengono un buon punto contro il CUS Collegno, mentre i ragazzi cedono sul parquet del Novi.

Albisola Pallavolo - CUS Collegno. Partita giocata punto a punto tra Iglina Albisola Pallavolo e CUS Collegno al Palasport Besio di Albisola Superiore. Alla fine, ha prevalso al tie break la squadra ospite. Rammarico per la vittoria sfiorata, ma comunque un punto che consente di migliorare ancora il bottino, sono ora 13 quelli conquistati in sette partite. Primo set vinto dal Collegno (22-25), secondo dall’Albisola (25-19). Stesso schema nel terzo e nel quarto parziale, terminati 21-25 e 25-18. Tiratissimo il quinto set, vinto sul filo di lana dal Collegno 13-15.

Novi Pallavolo - Albisola Pallavolo. Ancora una sconfitta per la formazione maschile, impegnata in trasferta contro Novi Pallavolo. La squadra di casa si è imposta tre a zero. I set sono terminati 25-20; 25-13 e 25,14. La squadra rimane dunque ferma a 1 punto in classifica.