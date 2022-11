Volley, Serie C. Il VBC Savona si gode il primato, Lorenzo Cortese: "Un gruppo con grande voglia; proseguire su questa strada"

Un successo quello di domenica che vale il primato in classifica per il VBC Savona, in compagnia di altre quattro formazioni. I biancorossi superano agevolmente il Serrafrutta Alassio Volley, con un netto 3 a 0 che lascia poco da intendere.

“Dopo la prima sconfitta a Sanremo abbiamo aumentato esponenzialmente la voglia di crescere e vincere” – commenta il centrale Lorenzo Cortese – “Abbiamo affrontato squadre che sulla carta erano alla nostra portata, siamo stati bravi a conquistare vittorie nette per 3 a 0 che ci hanno permesso di credere sempre più nelle nostre potenzialità. Vincere ha inoltre aiutare a consolidare un gruppo già molto coeso, ma c’è ancora molto da fare. Ora inizieranno gli impegni più significativi, a partire dal Santa Sabina questa domenica, un match da non sottovalutare, anzi, da preparareal meglio con la concentrazione sempre al massimo”.

Strada giusta, che però bisogna provare a mantenere: “Continuare con questa serie di vittorie è di fondamentale importanza, perché prima o poi arriveranno le difficoltà. Se ci arrivi bene, è tutto un po’ più semplice”.