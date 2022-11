In una giornata di profondo dolore per tutta la famiglia Saltarelli, non poteva non essere disposto il rinvio del recupero tra la Veloce e la Vadese fissato per la serata odierna (dovuto all'infortunio del direttore di gara sul risultato di 1-0 per gli azzurrogranata).

Le esequie della signora Elisa, madre del tecnico e del vice allenatore, si terranno oggi pomeriggio a Vado Ligure.