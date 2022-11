Calcio, Taggia. Biolzi tra campo e psicologia: "Importante il legame della squadra con Siciliano, ripartiamo dal suo lavoro"

E' stata una serata densa di emozioni in casa Taggia.

Archiviare la lunga pagina scritta insieme a Simone Siciliano non sarà facile per l'ambiente giallorosso, ma il forte legame tra l'ex tecnico e i suoi ragazzi rappresenta per Andrea Biolzi la miglior rassicurazione per risalire presto la china.

"Sono felice di potermi rimisurare in Eccellenza, dopo l'esperienza con l' Albenga e farlo in una piazza come quella di Taggia rappresenta una bellissima sfida.

Ho avuto modo di parlare un po' con i ragazzi e ovviamente anche loro devono metabolizzare questo cambio in corsa, ma il loro legame con Siciliano deve essere il punto di ripartenza per scrivere insieme una nuova pagina.

Io per primo non intendo ovviamente rivoluzionare in corsa il lavoro di così tanti anni: se tanti ragazzi di questa squadra hanno conquistato i playoff di Eccellenza significa che ci sono dei valori.

L'esordio con l'Imperia? Dobbiamo partire subito bene, è un derby e una sfida molto sentita, ma ci faremo trovare pronti".