Calciomercato. Il Celle Varazze ci prova via social con... CR7

Che il Celle Varazze sia sulle tracce di un centravanti è cosa nota e risaputa, ma in pochi avevano messo in preventivo la possibilità di sondare la disponibilità di Cristiano Ronaldo, dopo la rescissione consensuale con il Manchester United (tra l'altro messo in vendita dalla famiglia Glazer non più di 24 ore fa).

Il club delle civette si è messo simpaticamente in gioco, taggando CR7 con tanto di doppio messaggio in inglese e in italiano:

"Se stai cercando una nuova squadra potremmo trovare un posto per te al Celle Varazze, in questo incantevole paese ⚽".

Il post del Celle Varazze, non a caso, ha pubblicato la foto del campione a bordo dello yacht di famiglia non lontano dalla costa: ben visibile sullo sfondo è la pineta Bottini, inconfondibile località cellese. Una immagine che risale all'estate 2020.

Una buona dose di ironia, in attesa dei colpi veri, calendarizzati tra pochi giorni con l'apertura delle liste di trasferimento.