Giudice Sportivo, Serie D. I provvedimenti settimanali: due giornate a Scalzi, quattro giocatori fermati per un turno

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 20/11/2022

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/11/2022

LAGANARO DANIELE (VADO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCHETTO FEDERICO (ASTI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANGREGORIO GIUSEPPE (CASALE A.S.D.)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCALZI FILIPPO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICONE GIUSEPPE (ASTI)

ROSSINI RICCARDO (CASALE A.S.D.)

BEVILACQUA LEONARDO (CHIERI)

MYRTOLLARI KONSTANTINOS (LEGNANO SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHETTI ALESSANDRO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

BATTISTELLO ANDREA (CASTANESE)

BAGATINI MAROTTI TULIO (CASTELLANZESE 1921)

COCUZZA RICCARDO (CASTELLANZESE 1921)

RAMIRES FRANCESCO (CASTELLANZESE 1921)

COSENTINO MAURIZIO (LEGNANO SSDARL)

VERNOCCHI ALESSANDRO (LEGNANO SSDARL)

FERRANDO ANDREA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

RIZZO ALESSIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

D IGLIO GIUSEPPE (VADO)