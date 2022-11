Fitness: chiuso con soddisfazione a Savona il corso di primo livello Fipe

Si è concluso nella palestra “Luigi Sicco” in Via Mentana 9 a Savona il Corso di Fitness Personal Trainer di 1 ° Livello della FIPE, organizzato dal Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Pesistica. Obiettivo del corso era quello di formare nuovi Tecnici in grado di dimostrare correttamente tutti gli esercizi della Sala Pesi e del Cardiofitnesse e di programmare schede di allenamento di livello base e di media complessità. I neo diplomati possono da ora operare come Personal Trainer all’interno di qualunque struttura sportiva. Il corso è stato tenuto dai docenti federali Alessandro Boraschi, Antonio Maglione e Mauro Lombardini. Ha fatto parte della Commissione d’esame anche il tecnico federale Mirco Ferrari. I nuovi Tecnici della Fipe, provenienti da tutta la Liguria e da fuori regione, sono: Nicolò Baccino, Luca Antonio Catroppa, Francesca Chionna, Mario Cutaia, Matteo Innocenti, Iryna Kyrychenko, Angelo Massimillo, Francesca Moles, Lorenzo Runcino e Federica Sala.