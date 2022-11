Calcio, Savona. Scaramuzza all'attacco: ""Come mai quando io ero assessore il Bacigalupo era inagibile?"

Lo stadio Bacigalupo potrà ritornare ad essere utilizzato ma dalla minoranza e soprattutto dall'ex assessore allo sport, capogruppo della Lega in consiglio comunale Maurizio Scaramuzza permangono diversi dubbi come ad esempio quello legato all'agibilità.

"Sono ben contento che finalmente l'assessore e l'amministrazione abbiano capito quello che dicevamo noi da tempo, quello che mi fa specie è come mai quando io ero assessore il campo era completamente inagibile, il dirigente dell'ufficio sport e l'ufficio tecnico avevano fatto sopralluoghi dicendomi che non si poteva entrare. Avevo chiesto più volte di capire come fare anche solo per utilizzarlo per gli allenamenti ma mi era stato detto che assolutamente non si poteva“ ha detto Scaramuzza che con il consigliere di Toti per Savona Fabio Orsi avevano richiesto al sindaco Marco Russo e all'assessore Francesco Rossello di riaprire, tramite un'ordinanza, l'impianto di via Cadorna almeno per effettuare gli allenamenti del Savona Calcio e dei pattinatori.

“Ora miracolosamente adesso si può entrare ed è una cosa abbastanza vergognosa da parte degli uffici che abbiano cambiato cosi idea. Credo che sia presente nell'ufficio sport un rapporto dettagliato che dichiara la totale inagibilità, adesso che hanno solo tagliato l'erba il campo è inagibile. Avevamo più volte chiesto per i pattinatori di usare l'anello e c'è sempre stato un diniego totale - conclude Scaramuzza - complimenti alle sinistre".