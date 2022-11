Calcio, Savona. Cittadino apre al ritorno al Bacigalupo: "Interessatissimi a riprendere gli allenamenti. Oggi alla partita? Se il calendario degli impegni ce lo consente"

Le ultime 24 ore sono state dense di novità per il Savona e la sua dirigenza. La notizia dell'apertura prossima del Bacigalupo per gli allenamenti ha infatti aperto una nuova via per i vertici del club, ieri ad Altare per sondare ulteriormente l'ipotesi stadio.

Tra poco sarà la volta anche del campo, con l'impegno delle 14:30 contro l'Olimpic, ma non è detto che l'avvocato Cittadino sia presente al Santuario.

"In primis - spiega il presidente - ci tengo a ringraziare ancora una volta i giocatori e lo staff tecnico per l'impegno di questi primi mesi. Sono dei veri gladiatori. Ho avuto modo di parlare al telefono anche con capitan Quintavalle, una personalità davvero di grande rilievo, sperando possa recuperare a pieno per la partita odierna dopo i malesseri avuti nel corso della settimana".

Presidente, il Comune ha aperto al ritorno al Bacigalupo, almeno per gli allenamenti.

"E siamo interessatissimi a questa opzione. Parteciperemo sicuramente alla manifestazione di interesse".

Com'è andata ad Altare?

"Abbiamo visionato i terreni. Ora cercheremo di capire se i privati sono disposti alla vendita, ma stiamo sondando anche altre strade in località limitrofe".

Oggi sarà al Santuario ad assistere alla partita?

"Abbiamo un incontro in tarda mattinata, se le tempistiche ce lo consentiranno assisteremo al match".