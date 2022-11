FOTONOTIZIA. Savona, i tifosi pungolano Cittadino durante il match con l'Olimpic

L'assenza dei vertici societari al match tra il Savona e l'Olimpic non è passata inosservata alla tifoseria bianacoblu, pronta ad attaccare ancora una volta il presidente Massimo Cittadino, presente in questi giorni in riviera per provare a risolvere quanto possibile il nodo strutture.

Il messaggio dei tifosi è chiaro: dopo le promesse si attendono i fatti.

Cittadino stamattina non aveva escluso la sua presenza al Santuario, dichiarando di avere impegni in calendario, ma nessun rappresentante della proprietà romana al momento è stato avvistato al "Briano"