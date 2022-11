Rugby: Savona in campo alle 14:00, alla Fontanassa arriva l'Olbia

Tutti noi abbiamo ancora negli occhi l’immagine dello spettacolare pubblico del Luigi Ferraris di Genova, che ha accolto l’importante test fra Italia e Sud Africa e, con l’augurio che questo evento possa agevolare l’inserimento di nuovi atleti nel mondo della palla ovale, passiamo ai consueti programmi regionali e nazionali. E partiamo dal confronto del Carlini-Bollesan con la sfida tra i “Grifoni” del CUS Genova di Francesco Bernardini, che finalmente hanno ottenuto la prima affermazione stagionale con l’ASR Milano, i quali riceveranno domenica pomeriggio I Centurioni, ormai non più una rivelazione, bensì una vera conferma di un club in evidente crescita tecnico/societaria. Sarà una partita da seguire con molta attenzione. E la Pro Recco, ancora ferma in fatto di punti, sarà in gara in Sardegna con l’Amatori Alghero, teoricamente un avversario diretto nella zona retrocessione. Intanto in Serie B il test tra il Savona, reduce dalla sua prima e storica vittoria ottenuta in questo torneo ad Ivrea, e gli isolani dell’Olbia è stato anticipato a domani e, per i biancorossi di Andrea Costantino, sarà ulteriore occasione di muovere ancora la graduatoria nel Girone 1. Proseguono anche i campionati giovanili con attività da Imperia a La Spezia.

SERIE A GIRONE 1 (VIII GIORNATA) domenica h. 14,30

CUS Genova – Promotica I Centurioni (Carlini-Bollesan/GE arb. Favaro)

Amatori Alghero – Pro Recco (h. 14,00 stadio Maria Pia/Alghero arb. Palombi)

CUS Milano – A.S.R. Milano

Noceto – VII Torino

Biella – Parma

Parabiago (in pausa)

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 30, Noceto 23, I Centurioni e CUS Milano 22, Parma 19, VII Torino (*) 13, Alghero 12, ASR Milano 8, Biella (*) 7, CUS Genova (*) 5, Pro Recco (*) punti 0.

(*) = partite da recuperare.

SERIE B GIRONE 1 (VII GIORNATA) domenica h. 14,30

Savona - Olbia (sabato h. 14,00 Fontanassa/SV arb. Fioravanti)

Bergamo – Varese

Tutto Cialde Lecco – Amatori Capoterra

Probiotical Amatori Novara – Ivrea

Piacenza R.C. – Amatori&Union Milano

Unione Monferrato (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 29, Unione Monferrato 23, Amatori Capoterra 19, Lecco 14, Bergamo (*) 13, Piacenza (*) 11, Varese 10, Ivrea 9, Savona 6, Novara 4, Olbia punti 2.

(*) = da recuperare.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (III GIORNATA) domenica h. 12,30

Union Riviera – Pro Recco (Pino Valle/IM arb. Grondona)

Biella – U.R.P.A. Alessandria

Unione Monferrato – VII Torino

Moncalieri – Collegno

Amatori Genova in pausa

CLASSIFICA GENERALE: VII Torino punti 10, Amatori Genova 6, Unione Monferrato (*), Biella, Pro Recco punti 5, URPA Alessandria (*), NRG Collegno (*), Moncalieri (*) ed Union Riviera punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (III GIORNATA) sabato

Lainate – Province dell’Ovest (h.17,00 arb. Chiaromonte)

Amatori&Union Milano – S.Mauro (h.17,00 arb. Scaglia)

Parabiago – Amatori Genova (h.18,00 arb. Spadoni)

Unione Monferrato – CUS Torino (h.17,00 arb. Fasano)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 10, CUS Torino 6, Amatori Genova (*) e San Mauro 5, Province dell’Ovest (*) 1, Lainate (**), Parabiago (**), Unione Monferrato punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA)

CUS Genova – Union Riviera (dom. h.11,00 Carlini-Bollesan/GE arb. Cassinelli)

Province dell’Ovest n.2 – Savona (dom. h.14,30 Pieroni/SP arb. Catano)

U.R.P.A. Alessandria in sosta

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 10, U.R.P.A. Alessandria 5, Union Riviera, Savona e Province dell’Ovest n.2 punti 2.

UNDER 15 II FASE (VII GIORNATA)

Union Riviera – Sanremo (sab. h.15,30 Pino Valle/IM arb. Scopelliti)

CUS Genova1 – CFFS Vespe Cogoleto (sab. h.16,00 Carlini-Bollesan/GE arb. Borgo)

CUS Genova2 – Amatori Genova (sab. h.17,00 Carlini-Bollesan/GE arb. Grondona)

R.C. Spezia – Pro Recco – Province dell’Ovest (dom. h.12,30 Pieroni/SP arb. Poggi e Catano)

UNDER 13

Sabato dalle ore 9:30 raggruppamento org. CUS Genova allo Stadio Carlini-Bollesan di Genova con CUS Genova, Amatori Genova, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Savona e Superba

UNDER 11

Sabato dalle ore 12:00 raggruppamento org. CFFS Vespe Cogoleto al Campo Calcagno di Cogoleto con CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, CUS Genova, Polisportiva CAP&S, Province dell’Ovest, Sanremo, Superba e Unione Monferrato

UNDER 9/7

Sabato dalle ore 9:30 raggruppamento org. CFFS Vespe Cogoleto al Campo Calcagno di Cogoleto con CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, CUS Genova, Polisportiva CAP&S, Province dell’Ovest, Rugby Fun, Sanremo, Superba e Unione Monferrato